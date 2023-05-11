Adana'da 3 gündür kayıp olan şahıs 30 metrelik yamaçta yaralı bulundu
İHA

Adana'da bilgisayar teknisyeni olan Kadir Kerem Çotalan'dan 3 gündür kayıptı.

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bir vatandaş, yamaçtan gelen yardım çığlığını duymasının ardından durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis ekipleri 30 metre yamaçtan aşağı düşen kişinin Kadir Kerem Çotalan olduğunu tespit etti.

Adana'da 3 gündür kayıp olan şahıs 30 metrelik yamaçta yaralı bulundu

Yamaçtan vinçle kurtarıldı

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Çotalan'ı vinç yardımıyla kurtardı.

Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.