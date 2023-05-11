Adana'da 3 gündür kayıp olan şahıs 30 metrelik yamaçta yaralı bulundu

İHA
Adana'da bilgisayar teknisyeni olan Kadir Kerem Çotalan'dan 3 gündür kayıptı.
Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bir vatandaş, yamaçtan gelen yardım çığlığını duymasının ardından durumu polise bildirdi.
Olay mahalline gelen polis ekipleri 30 metre yamaçtan aşağı düşen kişinin Kadir Kerem Çotalan olduğunu tespit etti.
Yamaçtan vinçle kurtarıldı
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerini sevk edildi.
İtfaiye ekipleri Çotalan'ı vinç yardımıyla kurtardı.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor.