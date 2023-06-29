Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Adana'da 1'i ağır 3 kişi yaralandığı silahlı kavgada yaşananlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İHA

Adana'da hareketli dakikalar...

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde R.A ve ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle husumetli olduğu S.E ve oğlu M.E.'nin oturduğu evin sokağına geldi.

Bunun üzerine iki grup birbirlerine tabanca ile ateş açıp kaçtı.

Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Birinin durumu ağır

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan R.A., S.E ve M.E. hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan R.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.