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    Adana’da 3 polisi yaralayan saldırgan: Hasmım zannettim

    18 yaşındaki genci gözaltına almak isteyen sivil polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıp 3 memuru yaralayan zanlı yakalandı. Zanlının ifadesinde, “Hasmım zannedip, ateş açtım” dediği öğrenildi.
    • 27.08.2022 - 10:39
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    Adana’da 3 polisi yaralayan saldırgan: Hasmım zannettim

    Adana’nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.’yi (18) gözaltına almak istedi.

    Şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler (22) polise direnince arbede çıktı.

    3 polisi yaraladı

    Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş etti.

    3 polis memuru, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

    Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Adana’da 3 polisi yaralayan saldırgan: Hasmım zannettim #1

    Tüfek bulundu

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Murat K.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pınar Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi.

    Adana’da 3 polisi yaralayan saldırgan: Hasmım zannettim #2

    “Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım”

    Adrese düzenlenen operasyonda Tahir Gürler ile birlikte Murat K. ve Kaan Y. gözaltına alındı.

    Polise ateş açan Gürler, emniyetteki ifadesinde, “Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım.” dedi.

    Adana’da 3 polisi yaralayan saldırgan: Hasmım zannettim #3

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tahir Gürler tutuklanırken, Murat K. ile Kaan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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