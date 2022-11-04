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- Adana'da 30 metrelik çukura düşen şahsı itfaiye kurtardı
Adana'da 30 metrelik çukura düşen şahsı itfaiye kurtardı
Karaisalı ilçesinde kayalık alandaki 30 metrelik çukura düşen Hüseyin Kaplan, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
- 04.11.2022 - 06:39
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda kayalık alanda yürürken dengesini kaybeden Hüseyin Kaplan (50), yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 saatlik çabayla kurtarıldı
DHA'nın aktardığına göre; itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu Kaplan'ı düştüğü çukurdan kurtardı. Sağlık ekibine teslim edilen Kaya, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.