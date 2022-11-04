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    Adana'da 30 metrelik çukura düşen şahsı itfaiye kurtardı

    Karaisalı ilçesinde kayalık alandaki 30 metrelik çukura düşen Hüseyin Kaplan, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
    • 04.11.2022 - 06:39
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    Adana'da 30 metrelik çukura düşen şahsı itfaiye kurtardı

    Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda kayalık alanda yürürken dengesini kaybeden Hüseyin Kaplan (50), yaklaşık 30 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    1 saatlik çabayla kurtarıldı

    DHA'nın aktardığına göre; itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu Kaplan'ı düştüğü çukurdan kurtardı. Sağlık ekibine teslim edilen Kaya, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

     

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