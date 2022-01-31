Adana'da 300 bin lira değerinde sahte deterjan operasyonu

Seyhan ilçesinde sahte deterjan üretilen depoya düzenlenen baskında 940 kilo sahte toz deterjan, 16 bin 300 kilo ham madde ele geçirildi.

Adana güvenik şube ekipleri, Seyhan ilçesinde sahte deterjan üretildiği ihbarıyla harekete geçti.

M.A.'ya ait olduğu belirlenen depoya ekipler tarafından düzenlenen operasyon gerçekleştirildi.

300 BİN LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN

Bu kapsamda ise satışa hazır ve piyasa değeri 300 bin lira olan 940 kilo sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilo ham madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Polis ayrıca 10 kiloluk 500 boş deterjan paketi, tartı, dolum ve pres makinesine de el koydu. Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





























