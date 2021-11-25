31 yıl hapis cezası alan ve 8 yıldır kaçan hükümlü evine yapılan baskında kovalama sonucu yakalanarak cezaevine götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 2013 yılından bu yana suç işleyen şahsa yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, yankesicilik gibi 20 suçtan 31 yıl hapis cezası alan hükümlü İ.G.’nin yerini tespit etti.

İnfaz dedektifleri şahsın 8 yıldır kılık değiştirip adresten adrese geçtiğini son olarak Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde olduğunu belirledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü polisin geldiğini görünce evin damına çıkıp kaçmaya çalıştı. Ancak polis kısa süren kovalama sonrası hükümlüyü yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Adana'da 31 yıl ceza alan hükümlü, kaçarken yakalandı VİDEO





