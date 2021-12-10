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- Adana'da 36 evi soyan hırsızlar yakalandı
Adana'da 36 evi soyan hırsızlar yakalandı
Hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın suçüstü yakalanırken, şüphelilerin 7 ilde 36 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.
- DHA
- 10.12.2021 - 17:52
Adana'nın Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 7 ilde 36 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını takibe aldı.
Ekipler, şüphelileri girdikleri evde suçüstü yakaladı.
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.