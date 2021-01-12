Çalıntı motosikletlerle 3 kadının çantasını çalan kapkaççılar, güvenlik kameraları sayesinde bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaççılara yönelik çalışma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde iki gün içerisinde 3 kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti.

Polis, 4 kişi oldukları ve motosikletle kapkaç yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÜVENLK KAMERASI ELE VERDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin geçen hafta çalıntı bir motosikletle Kozan ilçesine gittiği ve burada bir iş yerinden çok sayıda cep telefonu çaldıklarını belirledi.

Adana'da 4 kapkaççı yakalandı VİDEO



4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bir motosikleti daha çalarak Adana’ya geldikleri tespit edilen şüphelilerin, Mirati G. (20), Kürşat Tayyip F. (20), Y.Ş. (17) ve Y.E.C. (17) olduğu ve kentte kapkaç yaptıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin Kozan’da iş yerinin camını kırarak cep telefonlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLEDE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, kapkaç olaylarının yaşandığı mahallede araştırma başlattı. 4 şüpheli, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda çalıntı motosikletlerle birlikte yakaladı.

KAPKAÇI KABUL ETTİLER

Şüphelilerin üst aramasında kapkaçtan elde ettikleri düşünülen 900 lira ve cep telefonu çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerin, kapkaç yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

















