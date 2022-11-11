Adana'da 4 kişilik elektrikli bisiklet yolculuğu pes dedirtti

Kurallara uymadan seyir halinde ilerleyen elektrikli motosiklette, bir baba ve annenin elinde serum takılı çocuğunu tehlikeye atarak taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Elektrikli bisiklet kullanıcıları tehlikeli görüntülerle gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez görüntülerin adresi Adana.

Ceyhan istikametine doğru seyir halinde olan plakasız aracı görenler adeta hayrete düştü.

Ölüme davetiye çıkardılar

4 kişinin bulunduğu bisiklette, 1’i çocuk 2’si kadın 4 kişinin trafikte seyir halinde gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sürücü adama sarılarak seyahat eden kadın, arkada oturan kadının da çocukla adeta ölüme davetiye çıkararak yollarına devam etmesi, “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Adana'da 4 kişilik elektrikli bisiklet yolculuğu VİDEO

Serum takılı çocuğu tehlikeye attılar

Öte yandan arkada oturan kadının bir elinde çocuk diğer elinde serum şişesi tuttuğu görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; o sırada tehlikenin farkında olmayan küçük çocuğun ise her şeyden habersiz bir şekilde serumun kordonuyla oynadığı görüldü.

O anlar kamerada

Aynı zamanda trafik ışıklarını hiçe sayarak yoluna devam eden elektrikli bisiklet sürücüsü bir süre sonra gözlerden kaybolurken, tehlikeli anlar ise objektiflere saniye saniye yansıdı.