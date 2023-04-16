Adana'da 4 öğretmenin can verdiği yolda tehlike sürüyor Yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike devam ediyor. Kazanın olduğu yola, hala kaya parçaları düşüyor.

DHA Adana’nın Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan günü yürekleri dağlayan feci bir kaza oldu. Saatler 14.00’ü gösteriyordu ki, yolda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar otomobilin üzerine düştü Yamaçtan kopan kayalar ise bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Dehşete düşüren kazada 32 yaşındaki sürücü Dilek Altıparmak, 29 yaşındaki Pınar Kılıç, 39 yaşındaki Ümmühan Dilbilir ve 37 yaşındaki Rahime Topak, yaşamını yitirdi. Tehlike sürüyor 4 öğretmene mezar olan bölge, tehlike yaratmaya devam ediyor. Kazanın olduğu noktaya, hala kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe açık yolda tedbir alınmasını istiyor.