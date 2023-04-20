Adana'da 4 öğretmene mezar olan yolda yeniden taş düştü Saimbeyli'de yamaçtan kopan kayaların, 4 öğretmenin içinde olduğu otomobilin üzerine düştüğü bölgede, yola yine kaya düşmesiyle çalışmalar başlatıldı.

DHA

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurdun birçok bölgesinde sel ve heyecan felaketi yaşandı.

Yaşanan felaketler onlarca can aldı.

Felaketlerden biri de Adana'nın Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında yaşandı.

Yamaçtan kopan kayalar, o sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.

4 öğretmen hayatını kaybetti

Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamlarını yitirdi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 öğretmenin öldüğü bölgede çalışma başlattı.

Kayalar yeniden düştü

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkisindeki çalışmada, kayalar iş makineleriyle kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürüldü.

Ancak yükseklerde toprak kayması olduğu için bazı kayalar hareket etmeye devam ediyor.

Yol trafiğe kapatıldı

Bugün öğle saatlerinde, öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgeye yakın noktaya düşen kayalarla yol, trafiğe kapandı.

Olayda, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolu tekrar açmak için çalışmalara başladı.