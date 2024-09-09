Adana'da 5 ay önce torununu öldürdüler: Katilleri yakalansın Seyhan'da, kendisini ziyarete gelirken taksi durağına düzenlenen silahlı saldırının ortasında kalarak can veren torunu Ahmet Karatepe'yi öldüren şüphelilerin 5 aydır yakalanamamasına isyan eden babaanne Fatma Karatepe, 'O eşimin adı, ağzımın tadıydı' dedi.

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DHA

Adana'da magandaların kurşunu, masum bir vatandaşın evine ateş düşürdü.

Seyhan'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada İbrahim Efe K. ile Aydın T.'nin bindiği motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücüsünü darbetti.

TAKSİ DURAĞINI KURŞUNLADILAR

Kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında bir kişi dövülmez." diyerek İbrahim Efe K. ile Aydın T.'yi dövdü.

İbrahim Efe K. ile Aydın T., aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini darbeden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancalarla ateş açtı.

MAGANDA KURŞUNLARININ HEDEFİ OLDU

Babaannesinin evine gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe, taksi durağının önünden geçtiği sırada, bağlantısı olmayan saldırıda kurşunların hedefi oldu.

Karatepe sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Hastanede hayatını kaybeden Karatepe'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

ŞÜPHELİLER 5 AYDIR FİRARDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabileceği adreslere çok sayıda baskın yaptı ancak sonuç alınamadı.

Karatepe Ailesi, 5 aydır firari olan şüphelilerin yakalanması için yardım istedi.

"ÇEYİZ HAZIRLIĞI YAPIYORDUK"

Oğlunun kaza kurşununa kurban gittiğini belirten Erdal Karatepe, "İftarını yaptı, babaannesinin yanına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Aradan yarım saat geçtikten sonra vurulduğunun haberini aldık. Evlendirmek istiyorduk, çeyiz hazırlığı da yapıyorduk. Genç yaşta evladımı toprağa verdim." dedi.

"ÖLÜME Mİ GİDİYORUM SANKİ DEMİŞ"

5 aydır acısının dinmediğini belirten babaanne Fatma Karatepe ise "Kadir gecemi kutlamaya gelecekti. Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de 'Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim' demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş.

Annesi, babası 5 aydır mezarının başını bekliyor. Ne yerde ne gökteyiz. En son ölmeden birkaç gün önce görüşmüştük. Aracın camından selam verdi. Çay içmeye çağırdım, işinin acele olduğunu söyleyip gitmişti." diye konuştu.

"O EŞİMİN ADI, AĞZIMIN TADIYDI"

Torununun katillerinin bir an önce yakalanmasını istediğini ifade eden Karatepe, "O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. O akşam evimin önüne bir sürü insan toplandı. Ahmet'in motosikletten düştüğünü söylediler. Öldüğünü orada anladım.

Ahmet'im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın. Katilleri hala yakalanmadı. Irak'a kaçtıkları söyleniyor. 5 aydır nasıl yakalanmıyor, hayret ediyorum. Onların elleri kırılsın, haklarından Allah gelsin." diyerek gözyaşı döktü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)