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    Adana'da 50 lira için ailesini ölümle tehdit eden genç tutuklandı

    Ailesinin kendisine her gün 50 lira vermemesi halinde onları öldüreceğini söyleyen 28 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 11:40
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    Adana'da 50 lira için ailesini ölümle tehdit eden genç tutuklandı

    24 Şubat günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde Hüseyin ile Hatice O. çiftinin eve gelen 28 yaşındaki oğulları Osman O., para istedi.

    Olumsuz yanıt alınca öfkelenen Osman O., "Bana her gün 50 lira vereceksiniz. Yoksa sizi öldürürüm." diye bağırarak, evdeki eşyaları sokağa atıp, babasının otomobilinin camını kırdı.

    Babasından zorla bir miktar para alan Osman O., ortadan kayboldu.

    ÇİFT, OĞULLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Oğullarının evden ayrılması üzerine Hüseyin ile Hatice O. çifti, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

    TUTUKLANDI

    Polis ekiplerince önceki gün yakalanan Osman O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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