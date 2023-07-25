Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı Kozan'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde bir marketteki eşyaların düşmesi ve vatandaşın kaçması güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Yurtta depremin yaralarını sarmaya çalışırken sabah saatlerinde korkutan bir haber daha geldi.

AFAD Adana'da bir deprem yaşandığını bildirdi.

Kozan ilçesinde sabah saat 08.44 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.5 olarak kaydedildi.

Deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşların büyük panik yaşadı.

Market rafları düştü

Bir marketin güvenlik kamerası görüntülerinde deprem olmaya başladıktan sora bazı eşyaların raflardan düşmeye başladığı, bunu gören iş yeri sahibinin de kaçtığı görüldü.

O anlar kaydedildi

Bir başka güvenlik kamerasında ise depremi fark eden vatandaşların kaçması ve panik anı yansıdı.

35 artçı yaşandı

Bu arada ilk büyük depremin ardından yaklaşık 35 artçı deprem meydana geldi.