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    Adana'da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor

    Adana’da bir kişi, 6 aydır 5 bin 800 liralık elektrik faturasını ödeyen kadını bulup ona parasını vermek istiyor.
    • 07.09.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:48
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    Adana'da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor

    Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan esnaf Doğan Olgun’un (37) bir süre önce elektriğini kesmeye geldiler.

    Olgun, gelen ekibe neden böyle bir şey yapıldığını sorması üzerine, “Abonelik iptal ettirildi, yeni abonelik almanız gerekiyor.” yanıtını aldı.

    Aboneliği 6 ay önce başka birinin üzerine geçti

    Bunun üzerine Olgun, elektrik dağıtım şirketine giderek “Yıllardır ben aboneyim neden iptal oldu.” diye sorunca yetkililer, aboneliğin 6 ay önce Leyla Berhun isimli bir kadının üzerine geçtiğini, 5 bin 800 lira da fatura ödediğini söyledi.

    Adana'da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor VİDEO

    Parayı vermek için kadını aramaya başladı

    Olgun, kendi evine yeniden abone oldu.

    Olgun, 6 ay boyunca kendi elektriğinin başkası tarafından ödendiğini öğrenince, parayı vermek için kadını aramaya başladı.

    Adana da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor #1

    "Birçok fatura ödediğim için hiç fark etmedim"

    Olgun, kimsenin hakkının kimsede kalmaması gerektiğini belirterek, “6 ay boyunca 5 bin 800 lira tutarındaki faturamızı başkası ödemiş. Biz bu durumu hiç fark etmedik. Bu nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Elektriğimiz kesilince bu durumu öğrendik. Ben birçok fatura ödediğim için hiç fark etmedim. Ancak ben bu kadını bulup parasını takdim etmek istiyorum. Onun hakkı bize geçmesin. Biz 6 ay boyunca fatura ödememişiz bu kadın ödemiş. Lütfen bizi izlerse benimle iletişime geçsin ben bu parayı ödemek istiyorum.” dedi.

    Adana da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor #2

    Adana da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor #3

    Adana da 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor #4


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