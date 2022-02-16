- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
- DHA
- 16.02.2022 - 09:03
Güvenlik güçleri, hırsızlık yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık şüphesiyle aranan 6 kişinin adresini belirledi.
6 KİŞİ YAKALANDI
Sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.