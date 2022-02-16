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    Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

    Hırsızlık suçundan aranan 6 kişi, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 09:03
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    Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

    Güvenlik güçleri, hırsızlık yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık şüphesiyle aranan 6 kişinin adresini belirledi.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

    Adana da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı #1

    Adana da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı #2

    Adana da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı #3


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