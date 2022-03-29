Bir oto tamirhanesine düzenlenen operasyonda, farklı ülkelerden getirildiği tespit edilen, çalıntı 76 lüks otomobil motoru ele geçirildi. Motorların değerinin 6 milyon TL olduğu belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin, parçalar halinde Türkiye'ye getirilip motorlarının benzer marka ve modellerdeki araçlara takılarak 'change' yapıldığı istihbaratını aldı.

Adana Gümrük Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine yapılan baskında, piyasa değeri toplam 6 milyon TL olduğu tespit edilen 76 lüks otomobil motoru ele geçirildi.

Tamirhanenin sahibi olduğu belirtilen O.Ü. (38) ve E.K. (36) gözaltına alındı.

MOTORLARIN ÇALINDIĞI ÜLKELER

Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki incelemede; motorların Türkiye başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Cezayir, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Japonya, Mısır, Rusya ve Slovenya'dan çalınan toplam değeri 100 milyon lira olan lüks otomobillere ait olduğu tespit edildi.

ÇALINTI ARAÇLARI PARÇALADIKLARI ÖĞRENİLDİ

Araçların çalındıktan sonra parçalandığı, motorların da konteynerlere konularak Türkiye'ye getirilip burada piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Adana’da, 6 milyon TL’lik çalıntı otomobil motorları ele geçirildi VİDEO



“BU MOTORLARI, YURT DIŞINDAN SIFIR OLARAK GETİRTTİK”

O.Ü. ve E.K.'nin kasten yaralama, nitelikli yağma gibi suçlardan kaydı olduğu ve emniyetteki ifadelerinde, "Bu motorları, yurt dışından sıfır olarak getirttik. Gelen motorlara yağ koyup, test ettiğimiz için; yağlı, kullanılmış, ikinci el motorlar gibi görünüyorlar." dedikleri belirtildi. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.