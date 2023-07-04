Adana'da 7 aylık hamileyken şiddet gördüğü eşinden boşandı, hala kurtulamadı 17 yaşında evlenen, 7 aylık hamileyken şiddet görmeye başlayan genç kadın, 3 yıl önce eşinden boşanmasına rağmen şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye devam ettiğini ileri sürdü.

İHA

31 yaşındaki iş kadını Özge Polat, 14 yıl önce 17 yaşındayken Özkan Ö. ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten biri erkek biri kız iki çocukları dünyaya geldi.

İlk dayağını 7 aylık hamileyken yedi

İddiaya göre, Polat, evlendikten sonra 7 aylık hamileyken kıskançlık yüzünden eşinden şiddet görmeye başladı.

Genç kadın, evlilik yıllarında şiddetten dolayı eşine birçok kez uzaklaştırma aldırdı.

Boşandı, şiddet bitmedi

Ancak şiddet bir türlü bitmeyince 2019 yılında Polat, eşinden boşandı.

Boşanmasına rağmen eşinin tehditlerini sürdürdüğünü belirten Polat, şunları söyledi:

"Uzaklaştırma aldı ama..."

Evlendiğim günden bu yana eski eşimden dayak yiyorum. Çoğu zaman yediğim dayaktan dolayı gözüm morardı. Kafamı duvara vurmuşluğu vardır. İlk dayağımı 7 aylık hamileyken yedim. Yediğim dayaklardan dolayı şikayetçi oldum uzaklaştırma aldı ama yine şiddete devam etti. 2019 yılında boşandım ama yine şiddet bitmedi.

"Beni ve çocuklarımı tehdit ediyor"

En son bayramda çocuklar yüzünden tartıştıklarını ve eski eşinin eve gelerek kendisine saldırdığını anlatan Polat, şöyle devam etti:

Benim babam ve akrabalarım onu güçlüklü tuttu. Onlara da saldırdı. Beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Ben boşandım ama kurtulamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir defasında da sinirlenip, aracıma zarar vermişti. Ben bu erkek şiddetinden kurtulmak istiyorum. Bana ve çocuklarıma bir şey yapmasından korkuyorum.

İfadesi alındıktan sonra serbest kaldı

Polat, eski eşinden son kavgadan sonra şikayetçi olduğunu ancak ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığını daha sonra kendisini arayarak tehditlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.