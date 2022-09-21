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    Adana’da, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisinde, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.
    • 21.09.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 09:26
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    Adana’da, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Adana’nın Sarıçam ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize sanayi bölgesinde lisansı olmayan bir geri dönüşüm tesisi tespit edildi.

    Tesise, KOM ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskın sonucu, tesiste bulunan 79 ton akaryakıta el konuldu.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli, gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bakan Soylu paylaştı

    DHA’nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

    “Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler.”

    Adana’da, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Adana’da, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

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