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    Adana'da 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

    Balkondan düşerek zemine çakılan 11 yaşındaki Ömer Öztürk'ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 16:00
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    Adana'da 7'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Ömer Öztürk, annesi Hatice Öztürk'ün uyarılarını dikkate almayarak, balkon korkuluklarına tırmandı.

    Öztürk tırmandıktan sonra dengesini kaybederek, 7. kattan düştü.

    METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

    Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı.

    Anne Öztürk'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Ömer, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Tedaviye alınan Ömer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Adana da 7 nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı #1

    Adana da 7 nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı #2

    Adana da 7 nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı #3

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