Adana'da 8 kilo esrarın savunması: İçmek için toplu aldık Adana polisinin yakaladığı uyuşturucu satıcısının ele geçen kilolarca esrar için kullanıcı olduklarını ve toplu aldıklarını söylemesi dikkat çekti.

DHA Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Ekiplerin otomobilde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, stepne ve ses sistemi içerisine gizlenmiş 11 paket halinde 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Aracın sürücüsü 33 yaşındaki H.C. ve M.G. gözaltına alındı. "Toplu aldık" Şüphelilerden H.C.’nin emniyetteki ifadesinde, “Uyuşturucu madde kullanıyoruz. Toplu aldık. Satma gibi bir amacımız yoktu” dediği, M.G.’nin ise uyuşturucu maddenin varlığından haberi olmadığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.