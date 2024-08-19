Adana'da 8 yaşındaki çocuğu öldüren sürücü tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Fırat K.S., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle Fırat K.S., evlerinin önünde oturan Zozan Bülgen (41), oğlu 8 yaşındaki Baran Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen (38) ve komşularının kızı Büşra Tan'a çarptı.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen, olay yerinde hayatını kaybederken kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darbedilmek istendi.
Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.
"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"
Emniyetteki ifadesinde sürücü Fırat K.S.'nin, "Kaza anında şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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