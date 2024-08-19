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Adana'da 8 yaşındaki çocuğu öldüren sürücü tutuklandı

Adana'da 8 yaşındaki çocuğu öldüren sürücü tutuklandı Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün, "Kaza anında şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği iddia edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.