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Adana'da 8 yaşındaki Medine tabancayla vuruldu

Adana'da 8 yaşındaki Medine tabancayla vuruldu

Evde kimse yokken tabancayla oynayan Medine'nin kendi kendini vurduğu öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.