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    Adana'da 8 yaşındaki Medine tabancayla vuruldu

    Evde kimse yokken tabancayla oynayan Medine'nin kendi kendini vurduğu öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 17:59
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    Adana'da 8 yaşındaki Medine tabancayla vuruldu

    Tabancayla oyun kanlı bitti...

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Medine Güçlü, evde kimse yokken tabancayla oynamaya başladı.

    Bir süre sonra tetiğe basan Medine, kafasından yaralandı.

    DURUMU AĞIR

    Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Medine, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Adana'da tabancayla oynayan Medine kendini vurdu

    KAZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olaydan sonra kaçırılan tabanca bulunurken, polis olayın gerçekten kaza olup olmadığını belirleyebilmek için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

    Medine'nin annesi ise hastane önünde sinir krizleri geçirip, gözyaşlarına boğuldu.

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