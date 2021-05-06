Adana'da 98 firariye operasyon

Hindistan'da yüzlerce kadın dini tören için koronavirüsü yok saydı

Yozgat'ta bakım için girdiği siloda buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

Libya Başbakanı: Türkiye ile yaptığımız anlaşmada Yunanistan ile aynı fikirde değiliz

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