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    Adana'da 98 firariye operasyon

    Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 07:08
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    Adana'da 98 firariye operasyon

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    HEPSİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

    Adana da 98 firariye operasyon #1

    Adana da 98 firariye operasyon #2

    Adana da 98 firariye operasyon #3

    Adana da 98 firariye operasyon #4

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