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- Adana'da 98 firariye operasyon
Adana'da 98 firariye operasyon
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
- İHA
- 06.05.2021 - 07:08
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
HEPSİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.