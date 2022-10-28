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    Adana'da aile içi dehşet: Ablasını rehin alan yeğenini vurdu

    Seyhan ilçesinde ablasın, oğlu tarafından rehin alındığını öğrenen dayı eve koştu. Arbedede yeğenini göğsünden vuran dayı tutuklanırken, vurduğu yeğeninin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    • 28.10.2022 - 10:54
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    Adana'da aile içi dehşet: Ablasını rehin alan yeğenini vurdu

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 26 Ekim günü dehşet bir olay yaşandı.

    Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşanan olayda, Onurcan Y.(23) annesi Esin D.'den (43) para istedi.

    Annenin, "param yok" demesiyle hararetli bir tartışma başladı.

    Bunun üzerine Onurcan Y., iddiaya göre, annesini darbedip, bıçakla rehin aldı.

    Bu sırada Esin D.’nin üvey kardeşi Aziz Güzel, tesadüfen konuşmak için telefonla Onurcan Y.’yi aradı.

    "Onurcan beni öldürecek kurtarın"

    Aziz Güzel, telefonda ablasının, “Onurcan beni öldürecek. Kurtarın beni” çığlıklarını duyunca, adrese gitti.

    Adana da aile içi dehşet: Ablasını rehin alan yeğenini vurdu #1

    Yeğenini göğsünden vurdu

    Eve giren Güzel, bıçakla üzerine koşan yeğenini tabancayla göğsünden vurdu. Onurcan Y. kanlar içinde yere yığılırken, Güzel ise sokakta kaçarken yakalandı.

    Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Onurcan Y., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    "Ablama sürekli işkence yapıyordu"

    Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aziz Güzel’i, ara sokakta kaçarken yakaladı. Emniyete götürülen Güzel, ifadesinde, “Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ablamın ağladığını ve yardım istediğini duydum. Dayanamadım ve eve gittim. İçeri girdiğimde Onurcan bıçakla üzerime koştu. Ben de ateş ettim” dedi.

    Dayı tutuklandı, yeğeninin durumu kritik

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aziz Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hastanedeki tedavisi devam eden yeğeni Onurcan Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    Adana da aile içi dehşet: Ablasını rehin alan yeğenini vurdu #2


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