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- Adana’da ailesine kızan genç evi ateşe verdi
Adana’da ailesine kızan genç evi ateşe verdi
Tartıştığı ailesine öfkelenen genç, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangında korkulu dolu anlar yaşayan apartman sakinleri binayı tahliye ederken genç, gözaltına alındı.
- DHA
- 30.03.2022 - 08:47
- Güncelleme : 30.03.2022 - 09:23
Adana’nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 15 katlı apartmanın 13'üncü katında bulunan dairede yaşayan C.A., ailesiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Ailesine öfkelenen C.A., gece saat 23.00 sıralarında evdeki eşyalara yanıcı madde döküp, ateşe verdi.
ALEVLER EVİ SARDI
Alevler hızla evi sararken C.A. ve ailesi kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi.
Evden yükselen alevler nedeniyle korkuya kapılan apartman sakinleri, binayı terk etti.
Adana’da ailesine kızan genç evi ateşe verdi VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürürken, apartman sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.
Evini ateşe veren C.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.