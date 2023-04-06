Adana'da akraba çocukların sosyal medya kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavgada 2 genç ağır yaralandı

DHA

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A.(16), yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin(21) boğazına, İ.B.’nin(12) ise başına isabet etti.

Yaralıların durumu ağır

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.