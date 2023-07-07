Adana'da akrabalar arasında çatışma çıktı: 2 ölü Akrabalar arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 boş tabanca kovanı bulurken, başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Akrabalar arasında kavga çıktı, kan aktı…

Adana’nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki grup sokakta karşılaşınca, olanlar oldu.

Çatıştılar

Tarafların birbirine tabancalar ile ateş açması üzerine çatışma çıktı.

Kısa süren çatışmada iki taraftan Adnan Omay ve Aydın Daş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 ölü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar Omay ve Daş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

30 kovan bulundu

Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 boş tabanca kovanı buldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.