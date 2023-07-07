Adana'da akrabalar arasında çatışma çıktı: 2 ölü

DHA
Akrabalar arasında kavga çıktı, kan aktı…
Adana’nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki grup sokakta karşılaşınca, olanlar oldu.
Çatıştılar
Tarafların birbirine tabancalar ile ateş açması üzerine çatışma çıktı.
Kısa süren çatışmada iki taraftan Adnan Omay ve Aydın Daş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
2 ölü
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar Omay ve Daş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
30 kovan bulundu
Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 boş tabanca kovanı buldu.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.