Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Adana’da akrabalar arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu.

İHA

Akraba kavgasında kan aktı..

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akrabalar Aydın Daş ve Adnan Omay, sokakta karşılaşınca tabancayla birbirlerine ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Açılan ateş sonucunda Aydın Daş başından, Adnan Omay ise sırtından vuruldu. Her iki kişi de kanlar içerisinde yere yığıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Bölgeye gelen polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Daş’ı Adana Şehir Hastanesine, Omay’ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Daş ve Omay hayatını kaybetti.

Ölen iki kişinin de cesedi otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 adet boş kovan bulundu

Öte yandan, polis ekipleri yaptıkları delil çalışmasında yaklaşık 30 adet boş kovan buldu.