Adana'da akrabasını öldüren şahsa haksız tahrik indirimi

Seyhan'da iş yerinde akrabasını öldürmekle müebbet hapis cezasıyla yargılanan şahsın cezası, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 9 Nisan 2021’de, aynı yerde yarış atı seyisliği yapan ve akraba olan 39 yaşındaki Selçuk Turan ile 40 yaşındaki Fırat Polater tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Polater, Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Saldırı sonrasında hayatını kaybetti

Savunmasız kalan Turan kanlar içinde yere yığılırken, Polater ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Turan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saklandığı evde yakalandı

Polis ekipleri, Polater’in saklandığı eve baskın yaparak gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki ifadesinde, Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu, sık sık kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polater, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Fırat Polater, karar duruşmasına çıktı. Maktul ile sanığın küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu; bu nedenle çıkan kavgada Polater’in, Turan’ı boyun, omuz ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, olayda öldürme kastıyla hareket edildiğini belirten savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cezası haksız tahrik indirimiyle 18 yıla indirildi

DHA'nn haberine göre, Sanık Polater de savunmasında pişman olduğunu, savcının mütalaasını kabul etmediğini, tahliyesini ve beraatini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verdiği Fırat Polater’in cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirdi.