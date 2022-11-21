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    Adana'da akrabasının evinde cinayete kurban gitti

    Kozan ilçesinde akrabalarına ziyarete gelen ve yatılı kalan bir kişi, sabah saatlerinde kaldığı eve gelen yüzleri maskeli kişiler tarafından silahla öldürüldü.
    • 21.11.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:32
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    Adana'da akrabasının evinde cinayete kurban gitti

    Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan, akrabaları E.N.’nin evine ziyarete gelen ve burada yatılı kalan E.N.’nin amcası Medeni Nazlı'nın (58), yeğeni ile birlikte kaldığı müstakil eve iddiaya göre, sabah saatlerinde plakası belirlenemeyen bir araçla yüzleri maskeli kişiler geldi.

    Silahlı saldırıya uğrayan Medeni Nazlı hayatını kaybederken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

    Yeğeni sağ kurtuldu

    Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.’nin ise şans eseri olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi.

    Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Medeni Nazlı’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Yakalanmaları için çalışmalar başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; şüphelilerin kimlikliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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