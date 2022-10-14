Petrol
93.77
-0.85%
Euro
18.0866
-0.33%
Dolar
18.5857
0.24%
Altın
987.94
-0.65%
Borsa
3616
1.77%
Bitcoin
368.819
3.01%
BTXN Coin
8.54
4.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı

    Hırdavat malzemesi için kendisinden borç alan kişinin kalan parayı vermemesine öfkelenen şahıs, alacağını tahsil etmek için gittiği adreste katil oldu. Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı.
    • 14.10.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı

    Alacak verecek davası ölümle bitti...

    Adana'nın Seyhan ilçesindeki Şeyhmus Doğan'ın yeğeni H.D., kısa bir süre önce Müslüm Turğay'dan 20 lira değerinde hırdavat malzemesi aldı.

    Kısa zaman içerisinde borcunu ödeyeceğini söyleyen H.D., 10 bin lirasını ödedikten sonra kalan parayı vermedi.

    Tansiyon yükseldi

    Bunun üzerine Turğay, şahsı tehdit etmeye başladı. Sonuç alamayınca kardeşi Esmer Turğay ile birlikte H.D.'nin evinin önüne gitti.

    Burada H.D.'nin aynı yerde oturan amcası Şeyhmus Doğan ile akrabaları sokağa inince taraflar arasında tansiyon yükseldi.

    Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı ViDEO

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #1

    Kurşun başına isabet etti

    Duruma öfkelenen Müslüm Turğay tabancayla ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı.

    Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #2

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla hastaneye sevk edildi.

    Doğan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #3

    Şahıslar gözaltına alındı

    Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi.

    Adrese operasyon düzenleyen polis, Müslüm ile kardeşi Esmer Turğay'ı gözaltına aldı.

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #4

    "Konuyu konuşmak için evine gittim"

    Emniyete götürülen Müslüm Turğay ifadesinde, "Telefonla arayıp, paramı istedim. İstediği gün ödeyeceğini söyleyip, küfretti. Ben de konuyu konuşmak için evine gittim. Kalabalık bir şekilde dışarı çıkınca, kendimi korumak için ateş açtım." dedi.

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #5

    Tutuklandı

    DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Turğay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Esmer Turğay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #6

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #7

    Adana da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı #8


    Gaziosmanpaşa'da apartman sakini hırsızla daire kapısında burun buruna geldi
    3. Sayfa

    Gaziosmanpaşa'da apartman sakini hırsızla daire kapısında burun buruna geldi

    Fuzul 14 Ekim
    Advertorial Mobil

    Fuzul 14 Ekim

    Motorine zam geliyor
    Ekonomi

    Motorine zam geliyor

    Görüş Bildir