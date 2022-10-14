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Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı

Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı

Hırdavat malzemesi için kendisinden borç alan kişinin kalan parayı vermemesine öfkelenen şahıs, alacağını tahsil etmek için gittiği adreste katil oldu. Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı.