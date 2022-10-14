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- Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı
Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı
- 14.10.2022 - 11:55
- Güncelleme : 14.10.2022 - 12:54
Alacak verecek davası ölümle bitti...
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Şeyhmus Doğan'ın yeğeni H.D., kısa bir süre önce Müslüm Turğay'dan 20 lira değerinde hırdavat malzemesi aldı.
Kısa zaman içerisinde borcunu ödeyeceğini söyleyen H.D., 10 bin lirasını ödedikten sonra kalan parayı vermedi.
Tansiyon yükseldi
Bunun üzerine Turğay, şahsı tehdit etmeye başladı. Sonuç alamayınca kardeşi Esmer Turğay ile birlikte H.D.'nin evinin önüne gitti.
Burada H.D.'nin aynı yerde oturan amcası Şeyhmus Doğan ile akrabaları sokağa inince taraflar arasında tansiyon yükseldi.
Adana'da alacaklısını öldüren saldırgan tutuklandı ViDEO
Kurşun başına isabet etti
Duruma öfkelenen Müslüm Turğay tabancayla ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı.
Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Doğan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.
Şahıslar gözaltına alındı
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen polis, Müslüm ile kardeşi Esmer Turğay'ı gözaltına aldı.
"Konuyu konuşmak için evine gittim"
Emniyete götürülen Müslüm Turğay ifadesinde, "Telefonla arayıp, paramı istedim. İstediği gün ödeyeceğini söyleyip, küfretti. Ben de konuyu konuşmak için evine gittim. Kalabalık bir şekilde dışarı çıkınca, kendimi korumak için ateş açtım." dedi.
Tutuklandı
DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Turğay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Esmer Turğay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.