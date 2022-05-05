Adana'da alkol alırken arkadaş katili oldu

Adana'da alkol alırken arkadaş katili oldu

Beraber alkol alan iki arkadaştan biri, küfürleşme gerekçesiyle bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaş cinayeti yaşandı.

Sanayi Sitesi 1. Blok'ta arkadaşı H.Ç. ile alkol alan İbrahim Cevher (58), göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Katil yakalandı

Saldırgan olay sonrası kayıplara karışırken, Ceyhan polisi kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli H.Ç., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

"Küfretti sinirlendim"

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli polisteki ifadesinde, "İçki içtiğimiz esnada bana küfretti tartıştık. Bir anlık sinirle yaptım." dedi.