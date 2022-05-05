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    Adana'da alkol alırken arkadaş katili oldu

    Beraber alkol alan iki arkadaştan biri, küfürleşme gerekçesiyle bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
    • 05.05.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:52
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    Adana'da alkol alırken arkadaş katili oldu

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaş cinayeti yaşandı.

    Sanayi Sitesi 1. Blok'ta arkadaşı H.Ç. ile alkol alan İbrahim Cevher (58), göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

    Katil yakalandı

    Saldırgan olay sonrası kayıplara karışırken, Ceyhan polisi kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli H.Ç., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

    "Küfretti sinirlendim"

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheli polisteki ifadesinde, "İçki içtiğimiz esnada bana küfretti tartıştık. Bir anlık sinirle yaptım." dedi.

    Adana da alkol alırken arkadaş katili oldu #1


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