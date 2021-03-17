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    Adana'da alkollü kişi bekçilerin üzerine panelvan araç sürdü

    Devriye görevinde bulunan mahalle bekçilerinin dur ikazına uymayıp, üzerlerine araç sürdüğü öne sürülen sürücü, fazla kaçamadan yakalandı. Sürücüye ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 07:12
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    Adana'da alkollü kişi bekçilerin üzerine panelvan araç sürdü

    Gece yarısı Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri Hemun D. yönetimindeki 01 EEL 78 plakalı panelvanı durdurmak istedi.

    Dur ihtarına uymayıp, mahalle bekçilerinin üzerine araç sürdüğü öne sürülen sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.

    KIYI BOYUNCA KAÇTI

    Bekçilerin durumu telsizle bildirmesi üzerine, aracın kaçış güzergahlarında önlem alındı.

    Kıyı boyunca kaçışını sürdüren panelvan sürücüsü Hemun D., yaklaşık bir kilometre mesafede yolu kesen mahalle bekçilerince yakalandı.

    Adana da alkollü kişi bekçilerin üzerine panelvan araç sürdü #1

    ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren ve kaçmadığını iddia eden sürücü Hemun D.'nin yapılan kontrolünde 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan ve ehliyetine el konulan sürücünün kaçtığı panelvanın da muayenesinin olmadığı belirlendi.

    Adana da alkollü kişi bekçilerin üzerine panelvan araç sürdü #2

    6 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Hemun D.'ye trafik kuralları ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 6 bin TL para cezası kesildi.

    Panelvan ise teslim edilecek kimse olmadığı için Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

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