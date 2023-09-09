Adana'da alkollü sürücü köprüde balık tutanlara çarptı: 3 yaralı
DHA

Adana'nın Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde Aslan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu önce yol kenarındaki beton mantarları devirdi, ardından da balık tutan 3 kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Adana'da alkollü sürücü köprüde balık tutanlara çarptı: 3 yaralı

2.34 promil alkollü çıktı

Otomobil sürücüsü Aslan T.'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)