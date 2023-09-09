Adana'da alkollü sürücü köprüde balık tutanlara çarptı: 3 yaralı

DHA
Adana'nın Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde Aslan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu önce yol kenarındaki beton mantarları devirdi, ardından da balık tutan 3 kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
2.34 promil alkollü çıktı
Otomobil sürücüsü Aslan T.'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)