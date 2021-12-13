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    Adana'da alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

    Adana'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, iki arkadaşıyla birlikte yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 04:38
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 05:03
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    Adana'da alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

    Adana'da saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.

    Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

    Adana'da alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı VİDEO

    10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

    Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndan Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'na dönün sürücü, daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Peşine düşen polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, Öğretmenler Bulvarı, ardından da Bülent Ecevit Bulvarı'na çıktı.

    Ara sokaklar ve ana arterlerde yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından araç, önü polis ekiplerince kesilerek yakalandı. Sürücü ve iki arkadaşını araçtan indiren polis, arama yaptı.

    Adana da alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı #1

    SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, isminin Burkay T. olduğu öğrenilen sürücünün yapılan kontrolünde 1.49 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

    Alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kaçarken trafik kurallarını ihlal etmekten 1653 lira para cezası kesilen sürücü Burkay T.'ye, gözaltına alınarak Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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