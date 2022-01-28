Adana’da alkollü sürücü polisten kaçamadı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan, trafik kurallarını hiçe sayan, kilometrelerce ters yönden giderek kaçan ve 20 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalanan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda devriye görevi yapan polis ekipleri, 34 ESJ 770 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayan ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü, hızla kaçmaya başladı.

KAVŞAK VE SOKAKLAR KAPATILDI

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi.

Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.

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TERS YÖNE KAÇTI

Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti.

Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi.

Ara sokaklarda da polisin peşini bırakmadığı sürücü, bu kez de ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli sürücü, Kurttepe Caddesi’nde ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.

Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.