Adana'da alkollü sürücü yaya geçidinden geçen adama çarptı: Öldü Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu (32), alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler can almaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda gerçekleşti.

Yaya geçidinden karşıya geçmek isterken canından oldu

E.S. yönetimindeki 01 FS 009 plakalı otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu'na çarptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklenen Özşenoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Özşenoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü E.S.'nin yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.