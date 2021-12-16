Adana'da alkollü sürücünün çarptığı genç adam kurtarılamadı

Yüreğir ilçesinde iş çıkışı motosikletiyle evinin yolunu tutan genç adama, alkollü sürücü arkadan çarptı. Metrelerce sürüklenen genç adam, hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki kepapçıda garsonluk yapan Mehmet Adanır (31), mesai bitiminde evine gitmek üzere motosikletine bindi.

Hacı Sabacnı Bulvarı'na yaklaştığı anda ise Ö.A. idaresindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, Adanır'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Otomobilin önünde yaklaşık 40 metre sürüklenen Adanır, daha sonra savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı.

KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Adanır, geçen pazartesi günü hayatını kaybetti.

Kaza yerinde polisin gözaltına aldığı sürücü Ö.A.’nın ise 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mehmet Adanır, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mezarlığı’nda defnedilirken, sürücü Ö.A. ise cezaevine gönderildi.

ÇALIŞTIĞI ALAN KARANFİLLE SÜSLENDİ

Mehmet Adanır’ın çalıştığı kebapçıda ise iş arkadaşları, genç adamı unutmayarak görev yaptığı alanı hizmete kapatıp fotoğraflarıyla ve karanfille süsledi.

Mehmet Adanır’ın son iş günündeki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Öğle saatlerinde her şeyden habersiz çalışan Adanır’ın, gece ise kazadan 3 dakika önce işten çıkıp motosikletine bindiği, kaskını takıp evine doğru gittiği görüldü.

"YEĞENİM VEFAT EDİNCE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Gazetecilere konuşan Adanır Ailesi'nin akrabası Mehmet Fikri Aykal, “Mehmet, akşam iş çıkışı motosikletle kaza yapıyor. Arkadan bir araba vuruyor. Şoför alkollüymüş. Çarpan kişi ilk başta ev hapsindeydi ama yeğenim vefat edince cezaevine göndermişler. Ne gerekiyorsa avukatımızın yapacağından eminim.” ifadelerini kullandı.

"4 YILDIR AĞABEY KARDEŞ GİBİYDİK"

Mehmet Adanır’ın çalıştığı kebapçının sahibi Uğur Aydın ise sürücünün hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

Mehmet Adanır'ın çalıştığı kebapçı dükkanını sahibi Uğur Aydın ise, “4 yıldır ağabey kardeş gibiydik. Şu an burada kimsenin ne yüzü gülüyor ne de çalışma isteği var. Pazartesi günü burada dünyanın sonu gibiydi. Benim şu an durduğum yer Mehmet Adanır’ın çalıştığı yerdi. Buraya da Mehmet Adanır köşesi ismini vereceğiz. Onun adını yaşatacağız. Kazayı yapan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Mehmet’i tanıyıp da sevmeyen yoktu.” şeklinde konuştu.