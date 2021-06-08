Adana'da, Alman vatandaşının gasp oyunu

Bilhan D.'nin evine girip küfrettikten sonra dayak yiyen Alman vatandaşı, gasbedildiğini öne sürerek polise şikayette bulundu. İddia üzerine gözaltına alınan şüpheli ise serbest bırakıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde Alman vatandaşı Abdurrahman Kevin Deniz Angay (30), Bilhan D.’nin evine gelerek küfretmeye başladı.

Bunun üzerine Bilhan D. ile Angay arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Angay, kafasından sopayla yaralandı. Angay yaralanınca polisi arayarak Bilhan D.’nin kendisinden para istediğini, vermeyince de sopa ile kafasına vurduğunu öne sürdü. Bunun üzerine polis, olay yerine sağlık görevlilerini sevk edip zanlıyı da yakaladı. Şüpheli ise ifadesinde kimseden para istemediğini, Angay'ın evlerine gelip küfrettiği için onu sopayla dövdüğünü söyledi.

Bu arada ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Alman vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Zanlının annesi Türkan Demir ise Alman vatandaşının birden eve geldiğini, bu nedenle oğlu ile kavga ettiklerini söyledi.

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