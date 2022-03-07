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    Adana'da altın kolyeyi gasbeden şahıs tutuklandı

    Sokakta yürüyen K.T. isimli kişinin boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçan Musa T., polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:46
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    Adana'da altın kolyeyi gasbeden şahıs tutuklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan K.T. (25) isimli kadını takip eden kişi, arkasından yaklaştı, boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp, kaçtı.

    YOLDA YÜRÜYEN KADININ ALTIN KOLYESİNİ GASBETTİ

    K.T., kapkaççının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. K.T.’nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Musa T. (24) olduğunu belirledi.

    Musa T., Beyazevler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan 12 gramlık altın kolye de ele geçirildi. Kolye, sahibine teslim edildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Musa T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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