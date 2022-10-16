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    Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

    Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu kısımda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
    • 16.10.2022 - 08:25
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 08:53
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    Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

    Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    TOMA'larda söndürme çalışmalarına yardım etti

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

    AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

    Adana'da alüminyum fabrikasında yangın VİDEO


    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #1

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #2

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #3

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #4

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #5

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #6

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #7

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #8

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #9

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #10

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #11

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #12

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #13

    Adana da alüminyum fabrikasında yangın #14


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