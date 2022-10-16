- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu kısımda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
- 16.10.2022 - 08:25
- Güncelleme : 16.10.2022 - 08:53
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
TOMA'larda söndürme çalışmalarına yardım etti
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Adana'da alüminyum fabrikasında yangın VİDEO