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    Adana'da anne engelli kızı, koronavirüse yenik düştü

    Anne ve 28 yaşındaki zihinsel engelli kızı, koronavirüse yakalanmalarının ardından sırayla hayatlarını kaybettiler.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 09:49
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    Adana'da anne engelli kızı, koronavirüse yenik düştü

    Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı bir süre önce koronavirüse yakalandı.

    Anne kızın durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören anne kızdan Neslihan Çakmakçı 29 Ağustos günü hayatını kaybetti.

    2 GÜN ARAYLA ÖLDÜLER

    Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.

    Adana da anne engelli kızı, koronavirüse yenik düştü #1

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