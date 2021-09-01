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- Adana'da anne engelli kızı, koronavirüse yenik düştü
Adana'da anne engelli kızı, koronavirüse yenik düştü
Anne ve 28 yaşındaki zihinsel engelli kızı, koronavirüse yakalanmalarının ardından sırayla hayatlarını kaybettiler.
- İHA
- 01.09.2021 - 09:49
Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı bir süre önce koronavirüse yakalandı.
Anne kızın durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören anne kızdan Neslihan Çakmakçı 29 Ağustos günü hayatını kaybetti.
2 GÜN ARAYLA ÖLDÜLER
Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.