Adana'da annelerine kezzap atan kardeşlerine sahip çıktılar

Üvey annesini kıskanarak yüzüne kezzap atıp yaralanmasına sebep verdiği gerekçesiyle tutuklanan gence, kız kardeşleri sahip çıktı.

Üvey annesini kıskanan genç dehşet saçtı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Nazmiye Sisli, 20 yıl önce Abdülkerim Artık ile evlendi.

Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Nazmiye Sisli, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Bilal Artık'ı da kendisi büyüttü.

Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Sisli, 2010 yılında Abdulkerim Artık'tan boşandı.

Üvey annesinin evine gitti

Dini nikahla 10 yıl daha Abdulkerim Artık ile birlikte yaşayan Sisli, önceki ay annesi Sevgi Sisli’nin evine taşındı.

Üvey annesi Nazmiye Sisli’nin başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenen Bilal Artık, 31 Ekim pazartesi günü yaşadığı eve gitti.

İkili arasında tartışma çıktı

Artık, eve gittiğinde üvey annesinin ilişki yaşadığı kişiyle görüntülü konuştuğunu görünce sinirlendi. Nazmiye Sisli, kendisine bağıran üvey oğluna saldırdı.

Üvey annesine kimyasal madde attı

Saldırıdan kurtulmaya çalışan Artık, içerisinde kimyasal madde bulunan şişeyi annesinin üzerine fırlatıp kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine, Nazmiye Sisli’in yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi şekilde yanıklar oluştu.

Şüpheli tutuklandı

Sisli’nin tedavisi devam ederken, olaydan 2 gün sonra gözaltına alınan Bilal Artık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kimyasal madde varmış ve çıplak olduğu için yanmış"

İHA'nın haberine göre, kardeşi Bilal’in, annesinin yasak aşkı olduğunu öğrenince öfkelendiğini ve konuşmak için yanına gittiğini anlatan Nazmiye Sisli’nin kızı Berfin Vanlı, "Başta Bilal’e bu olayların hiçbirini anlatmadık. Olaydan bir hafta önce söyledik. O da sinirlendi ve annemle görüşmeye gitti. O sırada annemi yasak aşkıyla uygunsuz bir şekilde görüntülü konuşurken görmüş. Öfkelenince, annem de ne yapacağını şaşırıp kardeşime saldırmış. Bilal de içinde ne olduğunu bilmediği şişeyi fırlattı. İçinde kimyasal madde varmış ve çıplak olduğu için yanmış. Sonra bizi aradı ve kavga ettiklerini söyledi." diye konuştu.