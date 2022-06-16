Adana’da, antik mezarda dinamit delikleri tespit edildi

Anavarza Antik Kenti’nde ‘Kral Mezarı’ olarak bilinen tarihi yapının üzerinde, dinamit yerleştirilmek için açılmış 9 delik bulundu.

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti, definecilerin hedefi oldu.

Anavarza Antik Kentinde kral mezarı olarak bilinen yapının, kayalık yüzeyine defineciler tarafından 9 adet dinamit deliği açıldığı, durumun son anda fark edilmesi ve definecilerin kaçmasıyla dinamitlerin patlatılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, tarihi yapının ise son anda kurtulduğunu söyledi.

İHA’nın haberine göre; Anavarza’da kral mezarında açılan dinamit çukurlarını tek tek gösteren Tarihçi-Yazar Cezmi Yurtsever, şu ifadeleri kullandı:

“Günümüzden 2 bin sene önce Roma İmparatoru Augustus’un ziyaretinden sonra hızla gelişen ve bir zaman sonra Kilikya coğrafyasını en büyük metropol kenti olan Anavarza’da önemli bir tarihi yapı vardır. Şehrin kuzeyinde dağın eteğinde kral tapınak mezarı buraya yapıldı.

“Ölen kralın hazinesinin olduğunu ve onu bulacaklarına inanmışlar”

Bu tapınak mezarın alt kısmında mezar odası var üzerinde yazılar var en yukarıda da kabartma heykeller var. Heykeller üç bölümden oluşuyor. 1’ncisi ağlayan 3 kadın var bir kadının da elinde çocuk var orta yerde. Ölen kişinin sorguya çekilmesi var ve bir başka bölümde onun tanrılar alemine gitmesi var. Bu kabartma heykelin olduğu yer bir kral tapınak mezarıdır. Çok yakın bir zamanda burada tapınak mezarının yanında gelmişler 9 tane delik açmışlar. Bu delikler dinamitlerin konduğu yer. Dinamitler patlayınca bu kayanın ardından ölen kralın hazinesinin olduğunu ve onu bulacaklarına inanmışlar ancak amaçlarına ulaşamadan gelen haber üzerine burayı terk edip gitmişler. Çok yakın bir zamanda Anavarza Antik Kenti’nde kral tapınak mezarında hazine var diye düşünenlerin büyük bir tahribat bu.





“Anadolu’nun en büyük antik kenti olarak kabul ediliyor”

Anavarza, arkeologlara göre Anadolu coğrafyasında Bergama’dan Efes’ten ve Truva’dan çok daha gelişmiş Anadolu’nun en büyük antik kenti olarak kabul ediliyor. Anavarza Antik Kenti’nde bir kralın mezarında define aramak için yapılan bu dinamitli tertibatı patlatma olayı eğer gerçekleşseydi çok büyük bir tahribat ortaya çıkacaktı. Tarihimizi koruyalım Anavarza’ya sahip çıkalım ve Anavarza’yı iyi anlayalım.”