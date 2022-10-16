Adana'da araca çarpmamak için frene basıp su kanalına düştü

Aracını sıkıştıran otomobile çarpmamak için fren yaptı sulama kanalına düştü. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Adana merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'ı mevkilerinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki Mehmet Ceviz'in sürücülüğünü yaptığı otomobil ile yolda seyir esnasında giderken plakası bilinmeyen bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Cevizci, aracını sıkıştırınca karşı tarafın aracına çarpmamak için ani fren yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracı sulama kanalına düştü

Karşı tarafın aracına zarar vermemek için fren yapan Mehmet Ceviz'in bu sefer kendi aracı kontrolden çıktı ve sulama kanalının içine düştü.

Kaza anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar yaşanan talihsiz olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





Aracın üstüne çıktı halatla kurtarıldı

Düştüğü sulama kanalında aracın camını açıp çıkmayı başaran Mehmet Ceviz, otomobilin tavanına çıktı ve yardım istedi

İHA'nın haberine göre, vatandaşlar gencin yardımına koştu ve suya halat atarak sürücüyü sulama kanalından çıkarttı.



