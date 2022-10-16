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    Adana'da araca çarpmamak için frene basıp su kanalına düştü

    Aracını sıkıştıran otomobile çarpmamak için fren yaptı sulama kanalına düştü. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
    • 16.10.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 17:58
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    Adana'da araca çarpmamak için frene basıp su kanalına düştü

    Adana merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'ı mevkilerinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki Mehmet Ceviz'in sürücülüğünü yaptığı otomobil ile yolda seyir esnasında giderken plakası bilinmeyen bir araç tarafından sıkıştırıldı.

    Cevizci, aracını sıkıştırınca karşı tarafın aracına çarpmamak için ani fren yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Aracı sulama kanalına düştü

    Karşı tarafın aracına zarar vermemek için fren yapan Mehmet Ceviz'in bu sefer kendi aracı kontrolden çıktı ve sulama kanalının içine düştü.

    Kaza anına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar yaşanan talihsiz olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adana da araca çarpmamak için frene basıp su kanalına düştü #1

    Aracın üstüne çıktı halatla kurtarıldı

    Düştüğü sulama kanalında aracın camını açıp çıkmayı başaran Mehmet Ceviz, otomobilin tavanına çıktı ve yardım istedi

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar gencin yardımına koştu ve suya halat atarak sürücüyü sulama kanalından çıkarttı.

    Adana da araca çarpmamak için frene basıp su kanalına düştü #2

    Adana da araca çarpmamak için frene basıp su kanalına düştü #3


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