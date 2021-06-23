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    Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı

    Apartmanlardan ve araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalandı. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:58
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    Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı

    Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir haftada meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı harekete geçti.

    Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

    4 ayrı araçtan akü çalan Özkan Ö. ile 4 ayrı apartmandan yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Ömer P. görüntülerden tespit edildi.

    Belirlenen adreslere yapılan operasyon ile 2 şüpheli yakalandı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Aramalarda, hırsızlık olaylarında kullandığı tornavida, pense ve el feneri ele geçirildi.

    Ömer P.’nin girdiği 2 apartmandan inşaat malzemelerini çalıp götürmesi, Özkan Ö.’nün ise çaldığı aküyü kucağında taşıdığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

    Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı #1

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