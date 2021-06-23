- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı
Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı
- DHA
- 23.06.2021 - 10:47
- Güncelleme : 23.06.2021 - 10:58
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir haftada meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı harekete geçti.
Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.
4 ayrı araçtan akü çalan Özkan Ö. ile 4 ayrı apartmandan yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Ömer P. görüntülerden tespit edildi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyon ile 2 şüpheli yakalandı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Aramalarda, hırsızlık olaylarında kullandığı tornavida, pense ve el feneri ele geçirildi.
Ömer P.’nin girdiği 2 apartmandan inşaat malzemelerini çalıp götürmesi, Özkan Ö.’nün ise çaldığı aküyü kucağında taşıdığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.
Adana’da araçlara ve apartmanlara dadanan hırsızlar yakalandı VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.