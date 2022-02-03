Adana’da, araçları parçalarken suçüstü yakalandı

Bir depoda otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan zanlı, araçları tamir ettiğini ileri sürdü. Depoda, parçalanmış halde 17 araç ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi’nde bir depoda, farklı marka ve modellerdeki çalıntı veya hacizli araçların parçalanıp satıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, İsmail Ü.’ye (42) ait olduğu belirlenen depoya baskın yaptı.

Operasyonda İsmail Ü., bir otomobili parçaladığı sırada suçüstü yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Depoda yapılan aramalarda ise piyasa değeri 5 milyon lira olan 5’i parçalanmış 17 araç ele geçirildi.

“TAMİR ETMEM İÇİN GETİRİYORLAR”

Emniyete götürülen İsmail Ü., ifadesinde, “Trafikte kaza yapan kişiler, tamir etmem için araçlarını bana getiriyordu. Ben araç parçalamıyorum.” dedi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü.’nün koronavirüs testi pozitif çıkınca ev hapsi cezasına çarptırıldı.