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- Adana'da araçtan açılan ateşle, penceredeki kadın vuruldu
Adana'da araçtan açılan ateşle, penceredeki kadın vuruldu
Bir otomobilden havaya ateş açılmasıyla birlikte saçmalar çevreye dağıldı. 62 yaşındaki kadın, saldırıyla gözünden yaralandı.
- DHA
- 05.04.2022 - 08:37
- Güncelleme : 05.04.2022 - 09:12
Adana'nın Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde plakası alınamayan bir otomobil ile sokakta ilerleyen kimliği belirsiz kişiler, gece yarısı huzursuzluk çıkardı.
Şahılar bir anda araç içinden av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı.
Bu sırada silahlı seslerini duyup, pencereden dışarıya baktığı öne sürülen Hayriye A., çıkan saçmalarla gözünden yaralandı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Hayriye A., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayriye A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.