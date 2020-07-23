Adana'da arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Aracın açık olan penceresinden giren arının soktuğu 47 yaşındaki Salih Yılmaz'ın kalbi dururken, acı haberi alan anne hastane önünde gözyaşına boğuldu.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, her ikisi de tır şoförü olan Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı.

Şık'ın kullandığı araç ışıkta durduğu sırada ise Salih Yılmaz, Şık’a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık, fenalaşan Salih Yılmaz için ambulans çağırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülmek için yola çıkarılan Yılmaz'ın kalbi durdu. Yılmaz, yolda ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

ACILI ANNEDEN AĞIT

Yılmaz’ın acı haberini alan ailesi ise hastaneye geldi.

Yılmaz’ın eşi Serpil Yılmaz, “Salih her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan’a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş.” dedi.

Annesi Ayşe Yılmaz ise “Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum.” diyerek gözyaşı döktü.