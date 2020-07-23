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    Adana'da arı sokması sonucu hayatını kaybetti

    Aracın açık olan penceresinden giren arının soktuğu 47 yaşındaki Salih Yılmaz'ın kalbi dururken, acı haberi alan anne hastane önünde gözyaşına boğuldu.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 12:24
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    Adana'da arı sokması sonucu hayatını kaybetti

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde, her ikisi de tır şoförü olan Halil İbrahim Şık ile Salih Yılmaz, hafif ticari araçla Ceyhan ilçesine doğru yola çıktı.

    Şık'ın kullandığı araç ışıkta durduğu sırada ise Salih Yılmaz, Şık’a kendisini arı soktuğunu ve alerjisi olduğunu söyledi. Aracı yol kenarına çeken Şık, fenalaşan Salih Yılmaz için ambulans çağırdı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülmek için yola çıkarılan Yılmaz'ın kalbi durdu. Yılmaz, yolda ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Adana'da arı sokması sonucu hayatını kaybetti #1

    ACILI ANNEDEN AĞIT

    Yılmaz’ın acı haberini alan ailesi  ise hastaneye geldi.

    Yılmaz’ın eşi Serpil Yılmaz, “Salih her arı soktuğunda hastaneye geliyordu. Bugün de arı sokmuş. Arkadaşlarına yardım etmek için Ceyhan’a gidiyordu. Misis civarında arı sokmuş.” dedi.

    Annesi Ayşe Yılmaz ise “Yavrum, babanın yanına mı gidiyorsun? Ben ölseydim kuzum.” diyerek gözyaşı döktü.

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